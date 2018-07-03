Trump: Petrol fiyatlarını manipüle etmeyi bırakın

ABD Başkanı Donald Trump Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) petrol piyasalarını manipüle etmeyi bırakması uyarısında bulundu. Trump ayrıca İran ile iş yapan Avrupalı şirketlere yaptırım tehdidinde bulunarak ABD’nin yakın müttefikleri üzerinde baskıyı artırdı. Trump açıklamasında kasım ayındaki Kongre seçimlerine kadar Kanada ve Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) revizyonu için yapılan müzakerelerin tamamlanmayacağını da ekledi.

Trump ayrıca cumartesi günü Twitter’da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud’un daha fazla petrol üretmeyi kabul ettiğini söyledi. Beyaz Saray bunun ardından Suudi Arabistan kralının gerektiği takdirde ülkesinin petrol üretimini artırabileceğini söylediğini açıklayarak Trump’ın ifadelerinden geri adım attı. Petrol fiyatları, dünya çapında talebin arttığı bir ortamda ABD’nin tekrar başlattığı İran yaptırımları nedeniyle petrol arzının azalacağı endişesiyle yükseliyor. Yükselen petrol fiyatları, kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Trump’ın bu yıl yaptığı vergi indirimlerinin ekonomiyi güçlendirdiğini savunan Cumhuriyetçilerin elini zayıflatabilir.

‘ŞİRKETLERİ YAKARIM’

Suudi Arabistan’ın üyesi olduğu OPEC’i suçlayan Trump’a birisinin petrol piyasalarını manipüle edip etmediği sorulduğunda “OPEC ediyor ve bu ülkelerin çoğunu koruduğumuz için manipüle etmeyi bıraksa iyi olur” dedi. Trump ayrıca diğer ABD müttefikleri için sert sözler sarf etti. Trump mayıs ayında ülkesinin İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Avrupalı müttefikleri için hayal kırıklığı yaratmıştı. Trump Avrupalı şirketlerin şu anda İran’la iş yapmaları halinde yaptırımlarla karşılaşacaklarını söyledi. Trump, “Hiç şüphesiz. Bunu kesinlikle yapıyoruz” dedi. Trump, ilerleyen günlerde Brüksel’de NATO müttefikleriyle bir araya gelecek. Trump, NATO müttefiklerini savunma harcamaları düşük olduğu için sert şekilde eleştiriyor.

ABD’NİN İSTEĞİ İLE PETROLÜN ÜRETİMİ 2 MİLYON VARİL ARTACAK

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo ve Venezüella’daki karışıklıklar sebebiyle petrol fiyatlarının artışını önlemek için Donald Trump’ın, petrol üretimini 2 milyon varil artırma isteğine Suudi Arabistan Kralı olumlu cevap verdi. Trump attığı tweet’te, “Şimdi Suudi Arabistan Kralı Selman ile konuştum ve ona İran’la anlaşmazlık ve Venezüella’daki karışıklık sebebiyle aradaki farkı karşılamak için Suudi Arabistan’ın 2 milyon varil kadar üretimi artırmasını istiyorum dedim, o da kabul etti” dedi. Suudi Arabistan’dan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken, Suudi Arabistan’ın temmuz ayında üretimi 11 milyon varile çıkarmayı planladığı, OPEC’in Rusya ve diğer petrol üreticileri ile anlaşarak günlük petrol üretiminde 1 milyon varil artış yapacağı iddia edildi.

SUUDİ ARABİSTAN ÜRETİMİ ARTIRIRSA OPEC’TEN ATILIR

Gazete Habertürk'ün haberine göre İran’ın OPEC temsilcisi Hasan Kazımpur Erdebili, Arabistan’ın 2 milyon varil petrol artırma kapasitesine sahip olmadığını söyledi. Arabistan’ın böyle bir şey yapması durumunda bunun anlamının o ülkenin OPEC’ten çıkma emri verilmesi olduğunu ifade eden Erdebili, “OPEC üyeleri geçen haftaki Viyana toplantısında üretim miktarının günlük 32.5 milyon varil düzeyinde korunması yönünde karar aldılar’’ dedi.

‘ABD’YE 300 MİLYAR DOLARLIK MİSİLLEME İLE KARŞILIK VERİRİZ’

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ve diğer ticari ortaklardan araç ithalatına yönelik gümrük tarifelerinin artırılıp artırılmayacağına dair yürütülen incelemenin 3-4 haftada tamamlanacağını söyledi. Diğer yandan Avrupa Birliği, Trump’ın Avrupa’dan ve diğer ticari ortaklardan araç ithalatına yönelik gümrük tarifelerini artırma planlarının 300 milyar dolara varan ABD ürününe yönelik global misillemeyi ateşlemesi riski olduğu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada uygulanacak ithalat tarifelerinin 4 milyon kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağlayan ABD’nin otomotiv sektöründe istihdama zarar vereceği de vurgulandı.