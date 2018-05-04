Trump: Porno yıldızı Stormy Daniels'a ödeme seçim kampanyası fonlarından yapılmadı

ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'ın aralarında yaşandığını iddia ettiği ilişki konusunda sessiz kalması için ödenen paranın kampanya fonlarından değil, kendi servetinden yapıldığını savundu
Ancak Trump, Twitter'da paylaştığı mesajda avukatı Michael Cohen'in seçim kampanyası sırasında Daniels'a ödeme yaptığını ve bu paranın kendisine geri ödendiğini kabul etti.
Seçim kampanyası fonlarının bu şekilde kullanılması federal yasalara aykırı. Trump'ın hukuk danışmanı, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani daha önce paranın Trump'ın kişisel servetinden ödendiğini söylemişti.
Daniels, Trump ile 2006'da bir ilişki yaşadığını söylüyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.
Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında Cohen'in aylık bir ücret aldığını kabul etti. Ancak Trump, bu ücretin kampanya fonlarından verilmediğini ve iki taraf arasında varılan bir sessiz kalma anlaşmasına ödediği paranın kendisine geri ödendiğini belirti.
Trump ayrıca bu anlaşmanın Daniels'ın aslında hiç yaşanmayan bir ilişkiyle ilgili yalan söylemesini engellemek için yapıldığını savundu.
Donald Trump daha önce, avukatı Michael Cohen'in 2016'daki başkanlık seçiminden hemen önce Stormy Daniels'a ödeme yaptığından haberi olmadığını söylüyordu.
Kısa süre önce Donald Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Fox News'da katıldığı bir programda, ödemenin bir hukuk firması üzerinden yapıldığını ve birkaç aylık bir süreye yayıldığını söyledi.
Giuliani Trump'ın konunun ayrıntılarından haberdar olmadığını ama avukatı Cohen'in konuyu bu şekilde kapatacağından haberi olduğunu söyledi.
Cohen ödemeyi yaparken Donald Trump'ın kampanyasıyla koordinasyon içinde olmadıysa bu ödeme federal seçim yasasının ihlali anlamına geliyor.
Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Giuliani'nin açıklamasının ardından "Amerikalıların öfkeli olması gerektiğini" söyledi:
"Biz aylar önceden bunun böyle olacağını tahmin etmiştik. Amerikan halkına yalan söylediler. Donald Trump da bu suça ortak oldu. Bunun ciddi bir sonucu olması lazım."
Analiz - Anthony Zurcher, BBC, Washington
Rudy Giuliani'nin şok açıklaması iki ayrı şekilde yorumlanabilir:
Birincisi Giuliani, Trump'ın ekibine dışardan çalışıyordu ve söylememesi gereken bir bilgiyi söyleyerek Trump'ı ve Beyaz Saray iletişim ekibini kontrpiyede bıraktı.
Eğer durum buysa, Giuliani'nin siyasete dönüşü kısa süreli olacak demektir.
İkinci seçenek ise bunun Fox News'ın güvenli sularında planlanmış bir açıklama olduğu. Beyaz Saray'da bazı isimler için bu açıklama sürpriz olsa da aslında her şey bir stratejinin parçasıydı.
Bunun nedeni ise Giuliani ve Trump'ın bu ödemenin yapılmadığını savunmaya devam etmesinin yaratacağı yasal sorunların, aslında yapıldığı fakat Trump'ın yalan söylediğinin kabul edilmesinin yaratacağı siyasi sorunlardan daha ciddi olmasıydı.
Donald Trump çoğu skandalı hasarsız atlatmayı başardı ve bu da aynı şekilde sonuçlanabilir. Fakat bu kabule rağmen Trump ve Cohen'in yaptığı ödemeler kampanya finansmanı yasasını ihlal etmiş olabilir.
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