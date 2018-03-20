Suudi Veliaht Prensi Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına ikili ve bölgesel ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD- Suudi Arabistan ilişkilerinin "gerildiğini" anlatan Trump, "Obama döneminde ilişkilerimiz oldukça gergin bir noktadaydı. Şu anda ise harika bir ilişkimiz var ve daha da iyiye gidiyor." şeklinde konuştu.
TRUMP RİYAD'A SATILAN SİLAHLARI GÖSTERDİ
Suudi Arabistan'ın ABD'den son dönemde milyarlarca dolarlık silah aldığını ve almaya devam ettiğini kaydeden Trump, basın mensuplarına, üzerinde Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların olduğu karton bir panoyu da gösterdi.
Trump, silah üretimlerinden dolayı ABD'de ilave 40 bin istihdam yaratılacağını kaydetti.
Başkan Trump ayrıca, Suudi Arabistan'ın sipariş verdiği 13 milyar dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), 3,8 milyar dolar değerinde C-130 taktik nakliye uçağı, 1,2 milyar dolar değerinde tank ve 1,4 milyar dolar değerinde P-8 Poseidon savaş uçağı için de çalışmalara başladıklarını ve en kısa süre içinde bu silahları teslim edeceklerini dile getirdi.
TERÖR İLE MÜCADELEDE RİYAD'A ÖVGÜ
Terörle mücadele konusunda da ortak bir mutabakat üzerinde çalıştıklarını ifade eden Trump, "Terörizmin finansmanına karşı sıfır toleransımız var ve Suudi Arabistan bu konuda oldukça fazla gayret gösteriyor." dedi.
İran'la ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, bu ülkenin adımlarının bölgeye "zarar verdiğini" ve bunların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.
"ÇIKMAK İSTEDİĞİMİZ BÖLGELERDEN ÇIKABİLECEĞİZ"
DEAŞ'la mücadele bağlamında da bir değerlendirme yapan Trump, şunları söyledi:
"Şu anda daha önce DEAŞ'ın elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde 100'ünü geri aldık. Bunu muhtemelen daha önce kimseden duymadınız. Çok hızlı hareket ettik ve o bölgedeki bu mücadele sonuna geliyor. Böylece uzunca süredir çıkmak istediğimiz bazı bölgelerden çıkabileceğiz. Artık diğer ülkeler kapasiteleri ölçüsünde bu konuyu ele alabilecekler."
Gazetecilerin İran'la ilgili bir sorusuna cevap veren Muhammed bin Selman da bu konuyu detaylı şekilde konuşacaklarını belirtti.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Oval Ofis'teki görüşmenin ardından heyetler arasında yapılan ve ilk kısmı basına açık olan öğle yemeğinde de değerlendirmelerde bulunan ikili, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ABD'yi ziyaret edebileceğini ifade etti.
Suudi Veliaht Prens'e seslenen Trump, "Son Beyaz Saray ziyaretinizden bu yana çok önemli gelişmeler yaşandı. O zaman Veliaht Prenstiniz, şu anda onun ötesindesiniz. Tebrik ediyorum. Babanızın bu konuda çok akıllıca bir karar verdiğini düşünüyorum. Babanız özel bir insan; yakında buraya da gelecek." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan iki ülke arasındaki görüşmelerin vazgeçilmez ismi olan Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in ziyaret boyunca tüm görüşmelere katıldığı bilgisi Amerikan medyasında yer aldı.
Bir süredir ABD ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkilerde kilit rol oynayan Suudi Prens Selman'ın Beyaz Saray ziyaretinin ikili ve bölgesel ilişkilerde yeni bir eşik olabileceği yorumları yapılıyor.
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