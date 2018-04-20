Kongre'de yaptığı tanıklık ve birkaç Twitter mesajı dışında kamuoyuna pek bir açıklama yapmayan FBI eski başkanı James Comey, A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership (Daha Büyük Bir Sadakat : Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) kitabında kendisini görevden alan Başkan Trump hakkında etiksiz, gerçeklerle alakası olmayan biri ve egosunun esiri bir mafya babası tanımlamasında bulunmuş, Trump yönetiminin, hükümet içinde etik sahibi politikacıların önünü alamadığı bir orman yangınına benzediğini söylemişti.

Başkan Donald Trump ise James Comey'nin hapse atılması gerektiğini savunurken, Comey'nin gizli bilgileri ifşa ettiğini ve Kongre'ye yalan söylediğini öne sürmüştü.

Comey'nin Trump’la görüşmelerine ait notlarda Şubat 2017'de Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen konuşmayı Comey'ye aktardığı, Rusya'da seks partisine katıldığı iddialarını 'saçmalık' diye reddederek, "Putin, bana 'Dünya'nın en güzel fahişeleri bizde' dedi" ifadelerini aktardı.

Başkan Trump'ın, kendisinden sadakat istediğini belirten Comey, Trump ile bir araya geldiği akşam yemeğine değinerek, "Benimle yemek yemesinin sebebi, benden sadık kalmamın sözünü almak içindi" dedi. Trump'ın kendisine, "Sadakat istiyorum, sadakata ihtiyacım var" dediğini söyleyen Comey, Başkan'a, "bende dürüstlük göreceksiniz" yanıtı verdiğini söyledi. Comey, eve gittikten sonra yemekte konuştuğu konuları hemen bilgisayarına not aldığını da ekledi.

Trump ise "Hiçbir zaman Comey'den kişisel sadakatini istemedim" diyerek Comey'nin kitabındaki en önemli iddialardan birini yalanladı. Trump "Bu adamı neredeyse hiç tanımıyorum. Birçok yalanından bir tanesi daha. Anıları taraflı ve SAHTE! Kaypak James Comey, sonu her zaman kötü olacak ve talihsiz olacak, açık ara en kötü FBI Başkanı olarak tarihe geçecek" diyerek, "Onu kovmak benim için büyük onurdu" diye eklemişti.

TRUMP HEM COMEY'Yİ HEM McCABE'İ BOMBALADI

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovmuş, bu durumu sevinçle karşılayan Trump, T"Andrew McCabe kovuldu. FBI'ın çalışkan adam ve kadınları için harika bir gün. Demokrasi için harika bir gün. Kendini beğenmiş James Comey onun patronuydu ve McCabe'i koroda şarkı söyleyen çocuklara benzetti. McCabe, FBI'ın en üst kademelerindeki tüm yalanları ve yolsuzlukları biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise, Trump Comey ve McCabe hakkında Twitter'da yeni bir paylaşımda bulundu. "Comey, McCabe'i otobüsün altına itti. Genel müfettişin McCabe hakkındaki raporları ikisi için de bir felaket! Biraz ilaç alırlar mı?" diyen Trump, ardından, "Cames Jomey'nin anıları açıkça GİZLİ ANLAŞMA ve ENGEL olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda, gizli bilgileri de sızdırdı. Vay! Cadı avı devam edecek mi?"

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