ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile 11-12 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO zirvesi ardından Helsinki'de görüşebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, olası görüşmede Suriye savaşı ve Ukrayna'daki durumun görüşülebileceğini belirtti. Rusya ile daha iyi ilişkiler geliştirmek istediğini açıklayan Trump, Putin ile son olarak Kasım ayında Vietnam'da Asya Pasifik zirvesinde bir araya gelmişti.

Trump'ın açıklaması NATO üyesi 7 ülkenin katılımı ile Karadeniz'de deniz tatbikatı sürerken gerçekleşti. Tatbikata Almanya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Polonya, İspanya ve Türkiye katılıyor.

Rusya'nın silahlı kuvvetlerine son olarak çok sayıda denizaltı dahil edilmişti. ABD Donanaması tatbikata iki savaş gemisi ile katılırken, yapılan açıklamada tatbikata Kanada, Fransa ve İngiltere'nin de katılması gerektiği vurgulandı.