Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan iddiaya göre Trump'ın, Putin'le görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'daki danışmanlarının ikazlarını dinlemediği belirtildi.

İddiaya göre Trump, Putin'i "tebrik etmemesi" konusunda kendisini uyaran ulusal güvenlik danışmanlarının aksine Rusya lideriyle telefon görüşmesinde Putin'i "seçim başarısından dolayı" tebrik etti.

ZEHİRLENEN RUS AJANI GÜNDEME GELMEDİ

Aynı haberde söz konusu danışmanların, "İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı" konu başlığını Trump'ın konuşma notlarına yazdığı ancak Trump'ın bu konuyu gündeme getirmediği de öne sürüldü.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders günlük basın brifinginde, Trump-Putin görüşmesinde, İngiltere'de zehirlenen Rus ajanı Sergey Skripal konusunun gündeme gelmediğini açıklamıştı.

Beyaz Saray'daki Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşmesi sırasında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getirmiş ve "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

MCCAIN'DEN TRUMP'A PUTIN TEPKİSİ

ABD'nin Arizona senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain ise Trump'ın Rusya seçimlerini kazanan Putin'e tebrik telefonu açmasına tepki göstererek, "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez. Trump, Putin'e tebrik telefonu açarak Putin rejimini protesto eden Rus vatanseverler dahil olmak üzere ülkenin geleceğini belirlemek için oy kullanma hakkı elinden alınan her Rus vatandaşını aşağılamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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