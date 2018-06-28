Trump-Putin zirvesine ev sahipliği için iki şehir aday!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, dün Kremlin'i ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Kremlin'deki Rusya-ABD zirvesinin bir numaralı gündem maddesi Putin-Trump zirvesiydi. Görüşmeden sonra taraflar, iki liderin kısa bir süre içerisinde üçüncü bir ülke de bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin muhtemelen Finlandiya'nın başkenti Helsinki de gerçekleşeceğini söyledi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer ise, Rusya'nın zirvenin Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmasını istediğini belirtti.

Trump'ın, Putin ile yapacağı görüşmede içlerinde Suriye ve Ukrayna'da yaşanan krizlerin de olduğu bir dizi konuyu gündeme getireceği ancak Rusya'nın Kasım'da yapılacak ABD Kongre seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı yönündeki iddiaların konuşulmayacağı ifade edildi. İki lider son olarak Kasım ayında Vietnam'da yapılan Asya-Pasifik zirvesinde bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Trump, seçimlere müdahale iddiası konusunda Putin'e inandığını söylemişti.

Trump'ın Putin'le bir araya gelmesi, ABD'nin müttefiklerinin yanı sıra, ülke içinde de bazı tepkilere neden oldu. Demokrat Senatör Chris Coons yaptığı açıklamada, "ABD-Rusya zirvesinin yapıcı geçmesi çok olası ancak Trump'ın Kanada'daki G7 zirvesinde gösterdiği performans nedeniyle endişeliyim. Başkan Trump, Putin'le çektireceği fotoğrafla en yakın müttefiklerimizle bir kez daha çarpışacak" ifadelerini kullandı.

Putin ile görüşmesinin ardından soruları yanıtlayan John Bolton ise, "Başkan, ABD'deki tüm politik gürültüye rağmen kendisiyle Putin arasında direkt iletişim olmasının ABD'nin çıkarına olduğu konusunda kararlı" sözleriyle ülke içerisindeki eleştirilere yanıt verdi.

İki liderin görüşmesinin ardından, ABD-Rusya ilişkileri ve uluslararası güvenliğe ilişkin ortak bir deklarasyon yayınlanabileceği ifade edildi.