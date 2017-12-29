ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump hükümeti kurduktan sonra üst düzey isimlerin yüzde 34'ü görevlerinden ayrıldı.
Trump'ın danışmanları, özel kalem müdürü ve Beyaz Saray'daki bazı birimlerin direktörlerinin çok sık değişmesi dikkati çekti.
Wall Street Journal'ın konuyla ilgili haberinde, 1981 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın ilk senesinde üst düzey kurmayları arasında yüzde 17'lik değişiklik olduğu, Trump'ın ise yüzde 34 ile bunu ikiye katladığı belirtildi.
"TECRÜBELİ DEĞİLLER"
Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü uzmanlarından Kathryn Dunn-Tenpas da konuya ilişkin açıklamasında, yüzde 34'lük oranın yüksek olmasının yanı sıra Trump'ın çevresinden çok üst düzey isimlerin ayrıldığını veya ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Dunn-Tenpas, "Benim için çok beklenmedik bir durum. Aslında ilk seneler genel olarak taşların yerine oturma sürecidir ve bu süreç içerisinde değişiklikler olabilir fakat Trump yönetiminde durum farklı. Başkan'ın da çevresindeki isimlerin de herhangi bir tecrübesi yok." görüşlerini paylaştı.
Brookings Enstitüsünün raporunda ise söz konusu değişimin eski başkanlardan Barack Obama'nın ilk yılında yüzde 9, Bill Clinton döneminde ise yüzde 11 olduğu kaydedildi.
EN FAZLA AYRILIK İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜNDE
Başkan Trump'ın hükümetinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Michael Flynn, görevinde sadece 25 gün kalmıştı. Aynı şekilde, Trump kampanyasında aktif olan isimler Reince Preibus ve Steve Bannon da Trump'ın hükümetinde üst düzey görevlerde bulunmuş fakat daha sonra ayrılmışlardı.
Trump'ın iletişim direktörlüğü ise bir yıl içinde en fazla ismin değiştiği makam oldu. Şu anda Trump hükümetinde iletişim direktörü olarak görev yapan Hope Hicks, bir yıl içinde bu göreve getirilen 4. isim oldu.
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