Trump, Rusya soruşturmasını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının halen devam etmesine, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok." sözleriyle tepki gösterdi.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Trump, açıklamasında, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok. Tek gizli iş birliği, çok daha fazla para harcamalarına rağmen seçimleri kazanamayan Demokratlar tarafından yapılmıştır." ifadesini kullandı.
"WATERGATE SKANDALINDAN BİLE BÜYÜK"
Kendisine karşı yürütülen soruşturmada, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Trump kampanyasını yerleşik bir muhbirle gözetlediği iddiasına ilişkin, "Eğer böyleyse Watergate skandalından bile daha büyük." değerlendirmesini yapan Trump, "İğrenç, yasa dışı ve mesnetsiz cadı avına rağmen, ABD tarihindeki en başarılı ilk 17 ayını geçiren yönetim biziz." iddiasında bulundu.
MUELLER'IN İLK YILI DOLDU
AA'nın haberine göre, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarını araştırmak üzere Özel Yetkili Savcı Mueller, 17 Mayıs 2017'de göreve getirilmişti.
İkinci yılına giren soruşturma, Amerikan kamuoyunda Trump yönetimini en fazla "rahatsız eden" konulardan biri olarak değerlendiriliyor ve Trump'ın zaman zaman Mueller'ı görevden almayı düşündüğü iddia ediliyor. Hem Beyaz Saray yetkilileri hem de Trump, bu iddiayı şimdiye kadar yalanladı.
ABD'de bir diğer Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesinden dün yapılan açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine varıldığı bildirilmişti.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin yürüttüğü bir diğer Rusya soruşturmasıyla ilgili 27 Nisan tarihli nihai raporda ise Senatodan farklı olarak, Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı açıklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.