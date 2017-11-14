Trump, Şi ile görüşmesinde gözaltına alınan ABD'li basketbolcuları gündeme getirdi

Asya turunun bir bölümünde Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuğu olan ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemindeki konulardan biri de geçtiğimiz hafta Çin'de gözaltına alınan üç ABD'li basketbolcu oldu.

ABD kolej liginde UCLA forması giyen LiAngelo Ball, Cody Riley ve Halen Hill geçtiğimiz hafta, takımlarının sezon açılış kampı için gittiği Hangzhou'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Otellerinin yakınındaki bir mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen üç basketbol oyuncusu için ABD Başkanı Trump devreye girdi. Trump, Şi ile yaptığı ikili görüşmede konuyu gündeme getirirken, Çin Devlet Başkanının dosyayla ilgileneceğini söylediği belirtildi.

Üç basketbolcunun olayın ardından otelden çıkmasına izin verilmediği ve bu nedenle takımlarının Georgia Tech ile oynadığı sezon açılış maçını kaçırdıkları bildirildi. UCLA takımı karşılaşmanın ardından ABD'ye dönerken, üç oyuncunun halen otelde tutulduğu düşünülüyor.

Çin'deki mevcut yasalara göre, üç basketbol oyuncusu eğer 'büyük hırsızlık' ile suçlanırsa 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Gözaltı sürecinin ise aylar boyunca sürebileceği ifade ediliyor.