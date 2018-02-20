Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

- AFP/GETTY

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın silah sahibi olmak isteyenlerin geçmişinin daha sıkı bir şekilde araştırılmasına destek verdiğini söyledi.

Trump, silah satın alınmasından önceki kontrollerin daha da geliştirilmesini öngören ve hem muhalefetteki Demokrat Parti'nin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin destek vereceği bir yasa tasarısını Cumhuriyetçi Senatör Joyn Cornyn ile görüştü.

Geçen hafta Florida'da 17 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamının zanlısı, katliamda kullandığı yarı otomatik tüfeği yasal yollardan satın almıştı.

Katliamdan sağ kurtulan öğrenciler, silah edinmenin denetlenmesi için harekete geçilmesini talep ediyor.

ABD medyasındaki haberler göre Cruz 2016'da Florida'da akıl sağlığı muayenesinden geçmesine rağmen geçen yıl yedi tüfek satın alabildi.

Satın aldıklarından biri, geçen Çarşamba günkü katliamda kullandığı AR-15 modeli yarı otomatik tüfekti.

- EPA Cruz Fort Lauderdale'de mahkeme önüne çıktı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Görüşmeler yapılır ve çeşitli değişiklikler değerlendirilirken, başkan federal sicil kontrol sisteminin iyileştirilmesi çabalarına destek veriyor" dedi.

Sicil kontrolü şu anda nasıl yapılıyor?

Federal lisanslı silah satıcıları, silah satın almak isteyen herkesi kontrol etmek zorunda. Potansiyel bir alıcı, kişisel bilgilerini ve sicilini ifşa ettiği bir form dolduruyor.

Daha sonra bu form FBI'ın sicil kontrol sistemine giriliyor. Geçen yıl bu sistemde 25 milyondan fazla kontrol yapıldı.

Ancak sistemin açıkları var çünkü, bir kişinin sistemde görülmesi için eyalet ve federal yetkililerin, kişinin silah almasını engelleyebilecek herhangi bir mahkumiyetini ya da akıl sağlığı sorunlarını FBI'ın veri tabanına bildirmiş olması gerekiyor.

Sistemdeki açık, geçen yıl ABD Hava Kuvvetleri'nin geçen yıl Teksas'taki bir kilisede 26 kişiyi öldüren zanlının, daha önce aile içi şiddetten mahkumiyeti olduğunu bildirmediğini itiraf etmesiyle gözler önüne serilmişti.

Ne gibi değişiklikler öneriliyor?

- Reuters

Teksas'taki kilise saldırısından sonra, Senatör Corbyn ve Demokrat Partili Senatör Chris Murphy ortak bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Tasarıda federal kuruluşların tam ve doğru bilgi aktarımı yapması ve ceza ve ödül yöntemiyle eyalet kurumlarının da aynısını yapmaya teşvik edilmesi öngörülüyordu.

Cornyn o dönem tasarıyı "ülke genelindeki sistematik bir sorunu" çözecek adım diye tanımlamış ancak tasarı Kongre'den geçmemişti.

Murphy, Trump'ın tasarıya verdiği desteğin "silahlı şiddet konusundaki politikanın değiştiğine dair bir işaret daha" olduğunu söyledi, ancak "hiçkimse sadece bu yasa tasarısının bu salgın hastalığa karşı yeterli bir adım olacağını düşünerek kendisini kandırmasın" diye de ekledi.

Trump'ın tutumu ne?

Trump'ın silah kontrolü konusundaki tutumu zamanla değişti. Son yıllarda ABD Anayasası'nda silah alma ve taşıma hakkı veren ikinci maddenin ateşli bir savunucusuydu. Geçen yıl "bu hakkı asla ve asla çiğnemeyeceğini" söyledi.

- Getty Images Florida katliamı zanlısı, yasal yollardan fotoğraftaki AR-15 tipi tüfeklerden satın alabilmişti.

Cumartesi günü attığı Twitter mesajında da Kongre'de çoğunlukları varken yasayı geçirmedikleri için Demokratları suçladı.

Trump ayrıca FBI'ın hatalarını gündeme getirdi.

Zanlı hakkında ne biliniyor?

19 yaşındaki Cruz, Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nin eski bir öğrencisi.

ABD medyasındaki son haberlere göre, Snapchat uyglamasında kendisine zarar verdiğini gösteren fotoğraflarını paylaşması sonucu, polis ve sosyal hizmet görevlileri tarafından araştırıldı.

Sosyal hizmet görevlileri Cruz'un bir silah satın almayı planladığını söyledi. Ancak yetkililer, yeterli destek aldığı gerekçesiyle bu konuda herhangi bir şey yapmadı.

FBI, Cruz hakkında geçen ay yapılan ihbar konusunda fazla bir şey yapılmadığını da itiraf etti.

5 Ocak'taki ihbar, FBI'ın aldığı ilk bilgi de değildi. Mississippi'de oturan bir kişi Cruz'un bir YouTube videosunun altına yaptığı rahatsız edici bir yorumu da ihbar etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER