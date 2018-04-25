Trump: Şu küçük kepek parçasını alacağım

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde Suriye'de devam eden iç savaş ve İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma konuları öne çıkarken, Macron'un Washington ziyareti boyunca iki lider 'düşman çatlatacak' pozlar verdi.

İki liderin Oval Ofis'teki görüşmesinden hemen önce ilginç bir an yaşandı. Donald Trump gazetecilerin karşısında, "Bizim harika bir ilişkimiz var. Öyle ki şu küçük kepek parçasını alacağım. Onu mükemmel yapmalıyız" diyerek Macron'un omzunda kepek parçasını silkeledi.

Trump'ın sözleri odada gülüşmelere neden oldu.

— CNN International (@cnni) April 24, 2018

İki liderin görüşmesindeki bir diğer ilginç an da Beyaz Saray balkonunda yaşandı. Gazetecilerin selamlanmasının ardından iki lider tokalaştı ancak sonrasında Trump, Macron'un elini bırakmayınca ikili el ele içeri girmek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

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