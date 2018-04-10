Trump, Suriye kararı için seyahatlerini iptal etti!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yapılacak Latin Amerika zirvesine katılmayacağı, Lima, Peru, Bogota, Kolombiya'yı ziyaret etmeyeceği duyuruldu. Trump'ın Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD’de olacağı belirtildi.

Trump'ın ziyaret takviminde Cuma günü Peru'ya ulaşacağı, ardından Kolomniya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." diyerek eleştirilerle karşılaşmıştı.

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