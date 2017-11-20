Trump'tan basketbol oyuncularına tepki: Onları cezaevinde bırakmalıydım!

Amerika Başkanı Donald Trump, Çin'de tutuklanan, bir süre sonra da serbest bırakılan 3 UCLA basketbol oyuncularından birinin babasına tepki gösterdi.

Çin'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan basketbol oyuncularından LiAngelo Ball'ın babası LaVar Ball, basketbol oyuncularının serbest bırakılmasında Trump'ın katkısının fazla olmadığını ima edince Trump saldırıya geçti.

Spor kanalı ESPN'e konuşan Ball, "Bana hiçbir şey söylemeyin. Herkes onun sanki bana yardımcı olduğunu göstermek istiyor” dedi. Ball'un bu açıklamasına Trump'ın tepkisi gecikmesi ve Twitter aracılığıyla, "Şimdi üç basketol oyuncusu Çin dışında ve cezaevinde yıllarca kalmaktan kurtuldular. LiAngelo'nun babası LaVar Ball, oğlu için ne yaptığımı ve hırsızlığın önemli bir şey olduğunu kabul etmiyor. Onları cezaevinde bırakmalıydım" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2017

Trump'ın sosyal medya yöneticisi Dan Scavino da Ball'un açıklamasına tepki göstererek, Eğer Başkan Trump olmasaydı, "Ball'un oğlu Çin'de çok çok çok uzun zaman kalırdı" dedi.

Üç oyuncu, LiAngelo Ball, Cody Riley ve Jalen Hill, girdikleri dükkandan bazı malzemeler çaldıklarını kabul ederek, geçen hafta özür dilemiş ve Trump'a Çin ziyareti sırasında konuyu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde gündeme getirerek serbest bırakılmalarına yardımcı olduğu için teşekkür etmişti.

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