Trump, 8 yıl önce hapse mahkum edilen ve 27 yıl hapis cezası bulunan İsrailli ünlü balık üreticisi Rubashkin için ABD Kongresinde denetimli serbestlik ve cezasının hafifletilmesini istedi. Bu öneriye yaklaşık 100 kadar üye destek verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "bu bir af değildir" denildi ve "Rubashkin, 57 yaşında, 10 çocuk babasıdır. Ülkenin en büyük et işleme şirketinin Iowa genel merkezini işletiyordu. 2009 yılında banka dolandırıcılığı suçundan hüküm giymiş ve bundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rubashkin bu cezanın 8 yılını tamamladı. Bu eylem bir başkanlık affı değil, Rubashkin'in mahkumiyetini boşa çıkarmaz, cezasının bir parçası olan denetimli serbestlik ve cezasının hafifletilmesi yükümlülüğünü yerine getirir." denildi.

Trump'ın Rubashkin'in affedilmesi hamlesini duyan İsrailliler kutlamalar yapmaya başladı.

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