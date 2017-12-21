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Trump'tan son dakika bir hamle daha

Trump'tan bir hamle daha: İsrailli Rubashkin serbest bırakılsın!

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, kaçak işçi çalıştırma ve ABD bankalarını milyonlarca dolar zarara uğratan Shalom Mordechai Rubashkin için devreye girdi

21.12.2017 - 14:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Trump, 8 yıl önce hapse mahkum edilen ve 27 yıl hapis cezası bulunan İsrailli ünlü balık üreticisi Rubashkin için ABD Kongresinde denetimli serbestlik ve cezasının hafifletilmesini istedi. Bu öneriye yaklaşık 100 kadar üye destek verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "bu bir af değildir" denildi ve "Rubashkin, 57 yaşında, 10 çocuk babasıdır. Ülkenin en büyük et işleme şirketinin Iowa genel merkezini işletiyordu. 2009 yılında banka dolandırıcılığı suçundan hüküm giymiş ve bundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rubashkin bu cezanın 8 yılını tamamladı. Bu eylem bir başkanlık affı değil, Rubashkin'in mahkumiyetini boşa çıkarmaz, cezasının bir parçası olan denetimli serbestlik ve cezasının hafifletilmesi yükümlülüğünü yerine getirir." denildi.

Trump'ın Rubashkin'in affedilmesi hamlesini duyan İsrailliler kutlamalar yapmaya başladı.

 

 

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YORUMLAR 17
  • Misafir 15 saat önce
    HER ZAMAN AZINLIKLAR BİR TOPLUM İÇİNDE DAHA İYİ ORGANİZE OLUR. AMERİKADAKİ YAHUDİLERİN LOBİSİ ÇOK GÜÇLÜ VE ADETA AMERİKAYI ONLAR YÖNETİR. BAKINIZ ARAPLARA-TÜRKLERE DÜNYADA ÇOK NÜFUSA SAHİPLER AMA NÜFUZLARI YOKTUR ÇÜNKÜ BİRLİK OLAMAZ VE ÖRGÜTLENEMEZLER VE ATA SÖZÜMÜZ CUK OTURMUŞTUR. NERDE ÇOKLUK ORDA BİLMEMNE DEDİKLERİ SÖZ...
  • Misafir 15 saat önce
    Amerikada kime sorarsan sor İsraillilerin çok zengin oldugunu, akıllı oldugunu ve ülkeyi yönettiğini bilir. Yaklaşık yarısı da sevmez yahudileri. Ama gel gör ki küçücük millet kafayı çalıştırıyor Amerikayı yönetiyor. Bizde sadece laf var. Kendi içinde bile birlik olamayan, birbirine güvenmeyen bir millet nasıl başarılı olabilir
  • Misafir 15 saat önce
    eeee bilge amca ne önerirsiniz yada siz ne yapıyorsunuz bunun için.
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