Belgeye göre ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' mağduru kişilere, belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edilerek, orduda hizmet yapma izni verilmeyecek.

Beyaz Saray, Savunma Bakanı Jim Mattis'in askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturabileceğini düşündüğünü belirterek söz konusu kararın alındığı açıklamasını yaptı.

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.

Donald Trump, Ağustos ayı başında ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek bu yıl temmuz ayında başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması uygulamasının durdurulmasını talep etmiş, Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER