Trump'tan Çin'e ağır darbe

Konuyu Trump'la istişare eden iki kaynağın verdiği bilgiye göre, gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

Beyaz Saray'daki değerlendirmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi üçüncü bir kaynak ise gümrük vergisinin geçen yıl Ağustos ayında fikri mülkiyet hakları hakkında başlatılan inceleme ile bağlantılı olarak getirileceğini ve "çok yakında" açıklanabileceğini ifade etti.



Üçüncü kaynak gümrük vergisinin temel olarak bilişim teknolojisi, tüketici elektroniği ve telekom sektörü ekipmanlarına getirileceğini ancak kapsamının 100 ürüne kadar genişleyebileceğini de belirtti.



Beyaz Saray Çin menşei ürünlere getirilebilecek olası bir gümrük vergisinin ne büyüklükte olacağı ve ne zaman başlayacağı sorularına cevap vermedi.