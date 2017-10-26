Trump'tan Clinton'a '6 milyon dolarlık' suçlama!

ABD Başkanı Donald Trump, kendi seçim kampanyası ile Rusya arasında 'gizli bağlantılar' olduğunu ispatlamak amacıyla dosya hazırlayan bir firmaya, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın ekibi tarafından 6 milyon dolar ödendiğini öne sürdü.
Trump, Amerikan Fox Business kanalında yayınlanan "Lou Dobbs Tonight" adlı programa konuk oldu.
ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan Rusya soruşturmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, kampanya dönemindeki Demokrat rakibi Clinton'ı suçladı.
Trump, kendi seçim kampanyası ile Moskova yönetimi arasında 'gizli bağlantılar' olduğunu ispatlamak amacına yönelik dosya hazırlayan bir firmaya, Clinton'ın ekibi ve Demokrat Parti tarafından 6 milyon dolar ödeme yapıldığını iddia etti.
"KARALAMA KAMPANYASININ PARÇASI"
Söz konusu girişimin kendisine yönelik "karalama kampanyasının bir parçası" olduğunu savunan Trump, "Beni şaşırtan şey, onların neredeyse 6 milyon dolar ödemiş olması. Bu tamamen itibarsız bir şey ve sahtekarlık. (Bu yüzden) Bunlara yalan haber diyorum. Bu utanç verici." şeklinde konuştu.
Trump, Clinton'ın konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamaları da hatırlatarak, "Unutmayın, Hillary Clinton bunları reddetmişti. Hiçbir şey bilmediğini söylüyordu." ifadelerini kullandı.
CLINTON EKİBİ MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPTI İDDİASI
Amerikan Washington Post gazetesi dünkü haberinde, Clinton kampanyası ile Demokrat Parti'nin Trump ile Rusya arasında gizli bağlantıların olduğu iddialarını ispatlayabilmek üzere bilgi toplayan bir firmayla çalıştığını ileri sürmüştü. Habere göre, Fusion GPS adlı firmaya bu kapsamda ödeme yapıldığı, aynı amaçla Perkins Coie adlı hukuk firmasına da Haziran 2015 ile Aralık 2016 arasında 5,6 milyon dolar ödendiği belirtilmişti.
Aynı haberde, Clinton'ın ve Demokrat Partinin avukatlığını da yapan Marc Elias adlı kişinin, Nisan 2016'da Fusion GPS için çalıştığı bilgisi de paylaşılmıştı. Washington Post, söz konusu iş birliğinin 2016 yılı Ekim ayına kadar sürdüğünü iddia etmişti.
Clinton ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.
ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından başlayan ve Moskova yönetiminin seçimlere siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarını ele alan iki ayrı soruşturma, Kongre ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülüyor.
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