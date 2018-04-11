Trump'tan çok sert açıklama: Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor. Halkını gazla öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ile ABD ilişkileri hakkında da, "Şu ana kadar hiç olmadığımız kadar kötü, Soğuk Savaş da dahil. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomilerini düzeltmek için bize ihtiyacı var, her şey böyle daha kolay olur, bizim de tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışını durduralım mı?" yorumunu yaptı.

Bugün günün ilk saatlerinde Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi, Suriye'ye yapılacak bir Amerikan saldırısında Rusya'nın ABD füzelerini ve füzelerin fırlatıldığı yerleri vuracağını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise Rus Büyükelçisi'nin bu sözüyle ilgili yorum yapmamıştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

MERKEL'DEN OLASI OPERASYONLARA YÖNELİK AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın toplantısında ABD ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik bir saldırı hazırlığında olunduğuna dair gelen soruya, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.

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