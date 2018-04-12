Trump'tan dünyayı sarsan bir Suriye tweeti daha!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye olası askeri müdahale ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir, hiç yakın olmayan bir zamanda da olabilir. Ne olursa olsun ABD, benim yönetimim altında, bölgeden DEAŞ'ı atmak için önemli bir iş yaptı. 'Teşekkürler Amerika' nerede?" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" yorumunu yaptı.

Trump dün Rusya'nın Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını ilan etmesinin ardından Twitter hesabından Suriye'ye operasyon mesajı vermişti.

ABD Başkanı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.

Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

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