Trump'tan, eski FBI Direktörü Comey'e suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ayrıca Comey'den Michael Flynn (eski Ulusal Güvenlik Danışmanı) ile ilgili soruşturmayı durdurmasını asla istemediğini belirtti.
AA'nın haberine göre; Donald Trump "fake news" (yalan haber) olarak tanımladığı birçok ana akım medya kuruluşunun da Comey'in iddiaları üzerinden haber yapmaya devam ettiğini belirtti.
Comey'in başında olduğu FBI tarafından yürütülen Hillary Clinton soruşturmasının, "sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma" olarak nitelendiren Trump, FBI'ın itibarının Comey yönetimindeyken yerle bir olduğunu, kuruma eski itibarını yakın zamanda tekrar kazandıracaklarını bildirdi.
Trump, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etttiği iddiasına ilişkin soruşturmadan el çektirilen eski ajan Peter Strzok ile ilgili paylaşımlarda da bulundu. Amerikan medyasında yer alan "Trump karşıtı FBI ajanı, Clinton soruşturmasını yürüttü" haberlerine atıf yapan Trump, "Şimdi her şey daha anlamlı gelmeye başladı." ifadesini kullandı.
Strzok’un, "Hillary Clinton'un dışişleri bakanıyken özel elektronik posta hesabını, resmi yazışmalarda kullandığına" ilişkin soruşturmada da görevli olduğunu hatırlatan Trump, "Kusurlu (hayır, haysiyetsiz) FBI ajanının, Clinton soruşturmasındaki rolü inceleme altında. Clinton soruşturmasını yürütürken, Clinton'un paraları görevdeki başka bir FBI ajanının eşine gidiyordu." paylaşımında bulundu.
Peter Strzok'un Trump karşıtı mesajlarının tespit edilmesi üzerine Rusya soruşturması özel yekili savıcısı Robert Mueller tarafından yaz aylarında görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Strzok'un Clinton soruşturmasında görevliyken başka yine söz konusu soruşturmada görevli başka bir FBI ajanının eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.
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