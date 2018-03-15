Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin, eski Rus casus Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayı hakkında Rusya'ya yönelttiği suçlamalarla ilgili görüşlerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; Trump, "Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı. Bu asla olmaması gereken bir şey ve bu konuyu diğer birçok kişi gibi ciddiyetle ele alıyoruz" dedi.

İngiliz hükümeti Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na da İngiliz devlet erkanından ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı belirtilmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ESKİ RUS CASUS SKRİPAL'İN ZEHİRLENMESİ

Eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı May'in dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Skripal'in zehirlenmesinde Rus tipi askeri nitelikte, sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal kullanıldığının kesinleştiğini ve olayda Rusya'nın dahlinin kuvvetle muhtemel olduğunu açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilimin tırmandığı olayla ilgili May, Rusya'ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu sabah May'in iddialarını "saçmalık" diye nitelendirmişti.

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