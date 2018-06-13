Trump'tan flaş Kuzey Kore açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmenin ardından Washington'a döndü.

Trump, Washington'a döndükten sonra yaptığı açıklamada, "Artık Kuzey Kore'den bir nükleer tehdit değil. Şimdi herkes kendini daha güvende hissedebilir. Kuzey Kore bizim için artık en büyük ve en tehlikeli problem değil" dedi.

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