ABD Başkanı Trump, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. AA'nın aktardığına göre, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararın 12 Mayıs'ta açıklanacağını hatırlatan Trump, söz konusu anlaşmanın imzalandığı zaman da pek çok kesim tarafından onaylanmadığını ve ABD için çok kötü bir anlaşma olduğunu iddia etti.
"İRAN BOŞ OTURMUYOR"
Anlaşmanın süresi dolduğunda Tahran'ın kolayca nükleer silah üretebileceğini kaydeden Trump, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum. Onlar boş oturmuyor. Füzeler fırlatıp bunun da televizyon amaçlı olduğunu söylüyorlar. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Yine de bu, gerçek bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." diye konuştu.
"DOĞRU BİR MESAJ OLUR"
ABD'nin söz konusu anlaşmadan çekilmesinin Kuzey Kore ile devam eden süreci nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir soruya ise Trump, "Anlaşmadan çıkmamız Kuzey Kore'ye negatif bir mesaj olmaz, bilakis doğru bir mesaj gönderir." yanıtını verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa süre önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı ve İran'ın nükleer anlaşma konusunda "yalan söylediğini" iddia ettiği açıklaması hatırlatılan Trump, "Bu açıklamalar, bu konuda bugüne kadar söylediklerimde yüzde 100 haklı olduğumu kanıtlıyor." değerlendirmesini yaptı.
Daha önce İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğu konusunda Kongreye bildirim yapmayan Trump yönetimi, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunmuş ve Kongrenin bir karara varması gerektiğini ifade etmişti.
Trump, 12 Mayıs'a kadar İran'la nükleer anlaşma konusundaki sorunların giderilmemesi durumunda ABD'nin anlaşmadan tamamen çekilebileceğini açıklamıştı.
KUZEY KORE LİDERİ KİM İLE GÖRÜŞME
Öte yandan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin, Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde yapılabileceğini dile getirdi.
Trump, söz konusu görüşme için Singapur'un da adının geçtiğini ancak askerden arındırılmış özel bir bölge olan Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki yerin sembolik değerinin çok yüksek olduğunu belirtti.
Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom’un Güney Kore’ye ait kısmında bulunan yerde yapılacak bir görüşmenin tüm dünyaya verilecek güçlü bir mesaj olacağını kaydeden Trump, gelecek günlerde bu konudaki kararın verileceğini ifade etti.
NİJERYA İLE İKİLİ İLİŞKİLER
Diğer yandan ABD ile Nijerya arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Trump, terörle mücadele ve ekonomik ilişkiler konusundaki yakın temasa ve iş birliğine dikkat çekti.
Nijerya'nın ABD'den 600 milyon dolarlık silah alacağını, içinde helikopterlerin de bulunduğu silahların en kısa süre içinde teslim edileceğini belirten Trump, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör örgütleriyle mücadelede bu ülke ile çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari de özellikle ülkesindeki terörle mücadele ve istikrar konularındaki iş birliğinden dolayı Trump'a teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.