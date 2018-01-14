Trump'tan istihbarat uzmanına: 'Bu hoş Koreli hanım..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın kadınlara ve etnik kökenlere yönelik yaklaşımıyla ilgili iddiaların arkası kesilmiyor.

Son olarak NBC'de yayınlanan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da rehin tutulan bir ailenin durumuyla ilgili brifing veren kadın bir istihbarat uzmanını etnik kökeni nedeniyle Kuzey Kore sorunuyla ilgili görevlendirmek istedi.

İstihbarat uzmanına 'Nerelisin?' diye soran Trump, aldığı 'New York' yanıtından tatmin olmadı ve istihbarat uzmanına ailesinin nereli olduğunu sordu.

İstihbarat uzmanından Kore yanıtını alan Trump'ın Oval Ofis'te bulunan danışmana dönerek 'bu hoş Koreli hanımefendinin' neden Kore sorunuyla ilgili bir görev almadığını sorduğu iddia edildi.

Trump'ın istihbarat uzmanıyla ilgili kullandığı 'bu hoş Koreli hanım ifadesi' eleştirileri de beraberinde getirdi.

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