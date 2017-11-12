Trump'tan Kim Jong un'a: Ben ona 'kısa ve şişman' demiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'daki Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Zirvesi'ne katıldıktan sonra bir dizi tweet attı.

Trump, son olarak sosyal medya hesabından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisi için kullandığı "yaşlı" ifadesine değindi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

Trump paylaşımında, "Kim Jon-Un, ben ona 'kısa ve şişman' demezken neden bana yaşlı diyerek hakaret ediyor? Onunla arkadaş olmayı denedim, belki bir gün olur" ifadelerini kullandı.

Trump, Salı günü Güney Kore'de yaptığı açıklamada, "Bizi hafife almayın ve denemeyin. Elde ettiğiniz silahlar sizi daha güvenli bir ülke yapmıyor" demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın açıklamalarına, "Trump gibi yaşlının sözleri ilerleyişimizi durduramaz" yanıtını vermişti.