ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile zirvenin nerede yapılacağını ve zirvenin detaylarının 3 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

İHA'nın aktardığına göre, Trump ayrıca zirvenin askerden arındırılmış bölgede yapılmayacağını ifade etti.

Trump, Kim Jong-Un'un 3 ABD vatandaşı mahkumu serbest bırakmasına sevindiğini de açıkladı.

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