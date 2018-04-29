Trump'tan Kore diplomasisi: Baskı politikasına devam

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

Trump-Moon ile görüşmesinde, Moon'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27 Nisan'da yaptığı görüşmenin kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi. Ayrıca Kuzey Kore üzerinde ABD öncülüğünde uygulanan maksimum baskı politikasının Pyongyang yönetimini bugünkü çizgisine getirdiği konusunda iki liderin mutabık kaldığı belirtildi.

"NÜKLEERDEN ARINMA SÜRECİ BARIŞ GETİRECEK"

Görüşmede ayrıca, Kore Yarımadasında tam, kesin ve geri dönülemez bir nükleerden arınma sürecinin bölgeye refah ve barış getireceğine dikkat çekildiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesinde de Trump'ın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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