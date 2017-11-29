Trump'tan Kuzey Kore'ye 'ilave yaptırım' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore'nin provokatif eylemleri hakkında az önce görüştüm. Bugün Kuzey Kore'ye ilave yaptırımlar getirilecek. Bu durumu ele alacağız." değerlendirmesini yapan Trump, Pyongyang'ın dünkü kıtalararası balistik füze denemesinin ardından ikinci kez yeni yaptırımlara vurgu yaptı.
BEYAZ SARAY'DAN YAZILI AÇIKLAMA
Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump-Cinping görüşmesinin detayları paylaşıldı.
Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin, Kuzey Kore kaynaklı tehditler karşısında kendisini ve tüm müttefiklerini koruma kararlılığının altını çizdi. Ayrıca Başkan Trump, Çin'in, Kuzey Kore'yi provokasyonlarını sona erdirme ve nükleerden arınma yoluna dönmeye ikna etmek için tüm seçenekleri kullanması gerektiğine işaret etti." ifadelerine yer verildi.
AA'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore'nin dün denediği kıtalararası balistik füzenin bin kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştüğünü açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili gerekli adımları atacakları mesajını vererek, "Bununla ilgileneceğiz. Bu, ele alıp değerlendireceğimiz bir durum." demişti.
Dünkü füze denemesinin ardından Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.
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