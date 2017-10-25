Trump: Medya beni kaba gösteriyor

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasının kendisiyle ilgili haberlerinin doğruyu yansıtmadığını savunarak, "Medya, gerçekte olduğundan farklı bir Donald Trump imajı çizmeye çalışıyor." dedi.
Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kendisiyle ilgili medyada çıkan haberlere tepki gösteren Trump, "Sanıyorum medya beni olduğumdan kaba gösteriyor. Ben Ivy League okullarından birine gittim. İyi bir öğrenciydim ve başarılı oldum. Çok zeki biriyim. Medya, gerçekte olduğundan farklı bir Donald Trump imajı çizmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğu günden bu yana ana akım Amerikan medyası ile sorunlar yaşayan Trump, özellikle Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda CNN, NBC, Washington Post ve New York Times gibi medya kuruluşlarını hedef almıştı.
Geçen yıl 8 Kasım'daki seçimlerde 45. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ABD'nin en iyi üniversitelerinden bazılarını bünyesinde barındıran ve Sarmaşık Ligi (Ivy League) olarak bilinen listedeki Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Okulundan 1968'de mezun olmuştu.
CUMHURİYETÇİ PARTİ'DE BİRLİK MESAJI
Öte yandan Trump, 2018 ara seçimlerine girmeme kararı alan iki Cumhuriyetçi senatörle ilgili sorulara da cevap verdi.
Partide çatlak olduğu iddialarına katılmadığını vurgulayan Trump, "Partide iyi bir birlik var. Demokratlara bakarsanız Bernie Sanders ve Hillary Clinton'la onlardaki durum tam bir keşmekeş. Bizim partimizde ise birlik var." yorumunu yaptı.
Son olarak dün bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake, ABD Başkanı Trump'ın "Amerikan değerleriyle uyuşan bir başkan olmadığını" savunarak, 2018 yılında yapılacak ara seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bir başka Cumhuriyetçi senatör Bob Corker da (Tennessee) kısa süre önce Trump'ın ülkeyi kötü yönettiğini iddia ederek, 2018 ara seçimlerinde girmeyeceğini duyurmuştu. Corker, "Açıkça görülüyor ki Başkan olarak meselelerin üstesinden gelemeyecek." ifadesini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.