Trump'tan Meksika sınırına örülecek duvar ile ilgili flaş karar!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ndeki Demokrat Senatörler Schumer ve Pelosi ile DACA, sınır güvenliği ve göç konuları ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından iki demokrat senatör yazılı bir açıklama yapmıştı.

İki demokrat DACA konusunda bir açıklama daha yaparak, Trump ile büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Schumer ve Pelosi yaptıkları açıklamada, Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarı ertelemeyi kabul ettiğini belirtti. İki demokrat senatör, sınır güvenliği ile ilgili konuların hala müzakere edilmeye muhtaç olduğunu ancak 'duvarın' bu anlaşmanın içerisinde bulunmayacağını belirtti.

GENÇ GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLMEYECEK

Kamuoyunda "Deferred Action for Childhood Arrivals" ifadesinin kısaltması DACA olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların bu ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren programı kısa süre önce sona erdiren Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden iki Demokrat, sayıları 800 bini bulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmemesi ve haklarının korunması noktasında onunla uzlaşmaya vardıklarını bildirdi.