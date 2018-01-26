ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden aşırı sağcı İngiliz bir grubun İslam karşıtı mesajlarını yeniden paylaşmış ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Trump'a ITV'ye verdiği röportajda bu konu soruldu. Trump, konuyla ilgili olarak istenildiği takdirde özür dileyebileceğini belirtti.

Trump, "Bu korkunç ırkçı insanlarla bir arada anılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye olan ziyaretini iptal eden Trump'ın, bu kararını İngiltere'deki olası protestolar nedeniyle aldığı iddia edilmişti. Trump konuyla ilgili olarak, "Britanya'yı seviyorum, Birleşik Krallık'ı seviyorum, İskoçya'yı seviyorum. Başbakan May ile çok iyi bir ilişkim var ve onu çok destekliyorum." ifadelerini kullandı.

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