Trump'tan ölen askerin eşine: Başına neler gelebileceğini biliyordu

ABD Kongre Üyesi Frederica Wilson, Başkan Donald Trump'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Wilson, Nijer'de yaşanan çatışmada hayatını kaybeden askerin eşiyle konuşan Trump'ın, "Başına neler gelebileceğini biliyordu. Ama tahmin ediyorum ki bu yine de acı verici." dediğini öne sürdü.

Salı gecesi CNN'e konuşan Wilson, Nijer'deki çatışmada hayatını kaybeden dört ABD'li askerden biri olan David Johnson'ın eşiyle görüşen Trump'ın telefon görüşmesini yaptığı sırada orada bulunduğunu belirtti ve Trump'ın davranışının 'duyarsız' olduğunu söyledi.

Wilson'ın iddialarına Trump'ın yanıtı ise gecikmedi. Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan ABD Başkanı, "Demokrat kongre üyesinin, ölen askerin eşine söylediğimi söylediği şeyler tamamen uydurma (ve kanıtım var). Üzücü!" ifadelerini kullandı ancak konuyla ilgili bir kanıt sunmadı.

Wilson ise Trump'ın yalanlamasının ardından katıldığı programda, "Benim de kanıtım var. Bu adam(Trump) hasta bir adam." dedi. Wilson, Trump'ın ölen askerin ismini dahi bilmediğini öne sürdü.