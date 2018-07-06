Yapacakları buluşmayla ilgili Putin'le iyi bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini söyleyen Trump, bunun sonucunda iyi bir ilişki kurulabileceğini belirterek, " Rusya da dahil tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak güzel bir şey ve Putin iyi bir insan" dedi.

Trump, aynı zamanda "Putin, iyi derecede hazırlanmış durumda. Ben hazır olacak mıyım? Tamamen hazırım. Bu şey için hayatım boyunca hazırlık yaptım. Bana güvenin, sadece güzel şeyler yapacağız ve belki güzel bir ilişki de kurarım" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYALI ŞİRKETTEN ZİRBEYE ÖZEL İÇKİ

Finlandiya'da bir bira şirketi ise, zirveye özel üreteceği bir birayı satışa sunacak. Dünya barışına katkı sağlamak isteyen şirket, sınırlı sayıda üretilecek biranın etiketi üzerinde de, yönetim kurulu başkanının açıklamasına göre, iki liderin zor kararlar almasına göndermede bulunulacak, her şeyi taş-kağıt-makas oyunundaki gibi çözebileceklerini vurgulamak amacıyla "Bunu yetişkin gibi çözelim" cümlesi yer alacak.