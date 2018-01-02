ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekleyerek, bu kez daha sert bir açıklama yaptı. Trump, "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti!" diyerek ülke rejimini hedef aldı.

Trump, "Başkan Obama'nın aptalca verdiği tüm paranın tamamı terörizme ve onların cebine gitti. Halkın yiyecek çok az şeyi var, enflasyon yüksek ve insan hakları yok. ABD sizi izliyor!" diye mesaj yazdı.

Dün yaptığı açıklamada da İran'ın, selefi Barack Obama yönetimiyle imzaladığı korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız olduğunu savunan Trump, "Büyük İran halkı yıllardır baskı altında. Gıda ve özgürlüğe aç. İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi de Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi; "Diğer ülkeler ile ilgili aşağılayıcı ve işe yaramaz tweetler göndererek vaktini harcayacağına her gün onlarca kişinin öldürülmesi ve milyonlarca evsiz ve aç insanın varlığı gibi kendi ülkesindeki iç sorunları görse iyi olur" dedi.

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