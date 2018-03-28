Trump'tan Suriye'de Türkiye ile işbirliğini güçlendirme çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de Türkiye ile daha yakın bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Görüşme ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın "Suriye'de, ortak stratejik sorunlara ilişkin olarak Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacına vurgu yaptığı" belirtildi.
Açıklamada, iki liderin Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın iki hafta önce İngiltere'nin Salisbury kentinde bir tür sinir gazı ile zehirlenmesi ardından Batı ülkelerinin Rusya'ya verdiği tepkiyi destekledikleri de aktarıldı.
Görüşmede ayrıca, "ABD ile AB arasındaki ticari ilişkiler ile Çin'in adil olmayan ticari uygulamalarına karşı ne yapılacağının tartışıldığı da" belirtildi.
Suriye konusunda, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler YPG'ye yaklaşım nedeniyle gerilmiş durumda.
ABD, YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'yi (Suriye Demokratik Güçleri) Suriye'de IŞİD'e önemli bir güç olarak görüp desteklerken Türkiye ise YPG'nin bir terör örgütü olduğunu belirtiyor ve bu desteğin kesilmesini talep ediyor.
Son olarak Ankara ile Washingron arasında, Suriye'nin kuzeyindeki, ABD askerlerinin de bulunduğu Menbiç kentiyle ilgili tartışma yaşanıyor.
Türkiye YPG'nin kentten çekilmesini aksi takdirde bu kente operasyon düzenleyeceğini belirtiyor.
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