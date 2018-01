Gazeteci Piers Morgan'a ITV kanalında Pazar günü verdiği röportajda Trump, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın "daha uyumlu bir anlaşma" olması durumunda ABD'nin anlaşmaya geri dönebileceğini söylerken, şu anki anlaşmanın "berbat" olduğunu ve ABD için "felaket" anlamına geldiğini belirtti.



ABD Başkanı Haziran 2017'de ABD'nin iklim değişikliği anlaşmasından çekileceğini duyurduğunda dünya genelinde büyük bir tepki toplamıştı. Söz konusu anlaşma 2015 yılında yoğun görüşmelerin ardından 195 ülke tarafından imzalanmış ve ülke liderleri, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını, 2.0 dereceden daha düşük bir seviyede tutmak amacıyla karbon emisyonlarını azaltmak için harekete geçmişti.



Röportajda Trump, "Öncelikle, anlaşma ABD için bir felaketti. Eğer iyi bir anlaşma hazırlanırsa, ABD'nin her zaman için anlaşmaya geri dönme ihtimali bulunuyor. Fakat şu anki anlaşma ABD için bir haksızlıktı. Ben temiz havaya, genel olarak temizliğe ve hijyene inanıyorum. Bununla birlikte, bana Paris Anlaşması'na geri dönmem gerektiği söylendiğinde bunu yapamam çünkü berbat bir anlaşmanın içindeydik. Her zamanki gibi ABD'den faydalandılar" dedi.



Brexit hakkındaki görüşleri sorulduğunda ise Trump, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in üzerinde baskı oluşturacak ifadeler kullanırken, May yerine kendisinin görüşmelerde "daha farklı bir şekilde müzakere edeceğini" söyledi ve ABD ile Avrupa Birliği arasındaki bir ticaret mücadelesi uyarısında bulunarak, AB'yle "çeşitli problemleri" olduğunu belirtti. Trump söz konusu ticaret mücadelesi kapsamında, AB kısıtlamaları sona erdiğinde ve Birleşik Krallık yeni ticaret anlaşmaları konusunda görüşmeler yapmaya hazır olduğunda Birleşik Kralık ile "büyük" bir ticaret anlaşması yapmak istediğini söyledi.



Brexit görüşmeleriyle ilgili yorumlarının ardından Trump, "Theresa May'e çok saygı duyuyorum ve bence çok iyi bir iş çıkarıyor. May'in yerinde ben olsaydım sanırım farklı bir şekilde müzakere ederdim. Farklı bir tavrım olurdu. AB'nin sanıldığı kadar iyi olmadığını söylerdim ve AB'den ayrılmak için daha sert bir şekilde mücadele ederdim. AB'yle oldukça fazla problemim var" dedi.



Trump, ABD ve AB arasındaki ilişkiyi "oldukça talihsiz" olarak adlandırırken, "ABD ürünleri AB'de yer edinemiyor fakat AB çok az vergiyle ve hatta bazen vergisiz bir şekilde ürünlerini ABD'ye gönderiyor. Bence bu oldukça talihsiz ve adaletsiz bir durum. AB'yle birçok sorun yaşadım ve son yaşananlar, ticari açıdan büyük bir soruna dönüşebilir" dedi.



Röportajda Morgan, Trump'a ABD Başkanı'nın birçok tepkiye yol açan kadın haklarıyla ilgili ifadeleri hakkında da sorular sordu. Trump iafedeleri hakkında, "Bence gelişmeliyiz. Gelişmezsek, ortada eksik bir durum beliriyor. Feminist olduğumu söyleyemem fakat kadınlara karşı inanılmaz büyük bir saygım var. Ben kadınları, erkekleri, herkesi eşit destekliyorum. Kadınlar harika işler çıkarıyor ve onlar adına çok mutluyum" dedi.







