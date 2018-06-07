Trump'tan Trudeau'yu şok eden sözler: Siz Beyaz Saray'ı yakmamış mıydınız?

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergiler, ABD ile Kanada arasındaki ilişkilerin de gerilmesine neden oldu.

CNN'de yer alan habere göre Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Trump'ın gümrük vergileri için 'ulusal güvenlik' nedenlerini sunmasını eleştiren Justin Trudeau, ABD Başkanı'ndan hiç beklemediği bir yanıt aldı.

ABD ile Büyük Britanya'nın Kuzey Amerika'daki kolonileri arasında gerçekleşen ve tarihe 1812 Savaşı olarak geçen savaşa gönderme yapan Trump'ın, "Siz Beyaz Saray'ı yakmamış mıydınız?" ifadeleriyle Trudeau'ya yanıt verdiği verdiği belirtildi.

1812 Savaşı, diğer ismiyle 3 yıl savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ile Büyük Britanya'nın Kuzey Amerika'daki kolonileri arasında yaşanmıştı.

ABD'nin Ontario'ya yönelik saldırısına karşılık olarak İngiliz güçleri Washington'a yönelik saldırı düzenlemiş, saldırı sırasında Beyaz Saray ateşe verilmişti. 24 Ağustos 1814'te gerçekleşen olay dönemin First Lady'si Dolley Madison'ın Beyaz Saray'dan kaçarken kurtardığı George Washington portresiyle de biliniyor.

Öte yandan Justin Trudeau, Trump'ın ek gümrük vergileri getirmesine gerekçe olarak ulusal güvenliği göstermesini kamuya açık bir şekilde de eleştirdi. Trudeau, "Açık söylemek gerekirse, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğumuz düşüncesi aşağılayıcı ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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