ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülke liderleriyle ilgili sıklıkla yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u Beyaz Saray'da konuk eden Donald Trump, sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rajoy'un ismini yanlış yazdı ve Rajoy'a 'başkan' dedi.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İspanya Başkanı Marianora Joy'u ağırlamak benim için bir onur. Acımasız Kuzey Kore rejimini izole etme çabalarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında da Rajoy'a 'başkan' diye hitap etmiş, bu durum sosyal medyanın da dikkatini çekmişti. Trump, gazetecilerin Rajoy'a 'sayın başbakan' olarak hitap etmesine rağmen 'başkan' söylemini düzeltmedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017