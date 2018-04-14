Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Dün gece Suriye'de mükemmel bir operasyon gerçekleştirildi. Fransa ve Birleşik Krallık'a ordularının gücü ve bilgeliği için teşekkür ederim. Daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev tamamlandı." açıklamasında bulundu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

"Büyük askeri gücümüzle gurur duyuyoruz, ki bu, tam olarak milyarlarca dolar harcadıktan sonra ülkemizin sahip olduğu en güzel şey. Hiçbir şey olmayacak ya da hiç kimseye bir şey olmayacak... Yakın olsa bile!"

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