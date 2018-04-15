Trump'tan yeni Suriye tweeti!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama daha yaptı.

ABD medyasında yer alan eleştirileri hedef alan Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde ve böylesi bir kesinlikle gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Operasyon sonrası kullandığı 'Görev tamamlandı' ifadesinin eleştirilmesine "Yalan haber medyasının operasyonu küçültmek için tek yoluydu" sözleriyle tepki gösterdi.

'Görev tamamlandı' ifadesinin askeri bir terim olduğunu söyleyen Trump, daha sık kullanılması gerektiğini belirtti.

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