Trump, Twitter hesabından Müslüman karşıtı videolar paylaştı

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından aşırı sağcı İngiliz partisi Britain First'in lideri Jayda Fransen'ın paylaştığı Müslüman karşıtı videoları tekrar tweetledi.

Şiddet içeren videoların birinde bir Müslüman gencin koltuk değnekleri bulunan Hollandalı genci dövdüğü iddia ediliyor.

Bir başka videoda bir Müslüman'ın Hristiyanların kutsal saydığı bir heykeli kırdığı öne sürülüyor.

Bir başka videoda ise Müslümanlardan oluşan bir genç topluluğun bir genci öldüresiye dövdüğü ve yukarıdan attığı iddiası yer alıyor.

Görüntülerin nerede çekildiğine dair bir bilgi yer almazken videoların içerikleri doğrulanmış değil.

'Ne yaptığını sanıyorsun?"

2011 yılında kurulan Britain First adlı parti göçmenlik karşıtı.

Sosyal medyada "İngiltere'nin İslamlaştığını" iddia ederek paylaştıkları mesajlarla kamuoyunun ilgisini çekmişlerdi.

Grubun lideri Fansen, Eylül ayında tecavüzle suçlanan Müslüman vatandaşların davası sırasında dağıttıkları bildiriler ve sosyal medyadan paylaştıkları videolarla din kaynaklı taciz uygulamak suçlamasından tutuklanmıştı.

- AFP Jayda Fransen

Trump ise çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden gelecek olanlara yönelik ABD giriş yasağı uygulamasını devreye sokmaya çalışmıştı.

Trump'ın tweetleri paylaşması ise Britain First partisinin Twitter hesabından sevinçle karşılandı.

Bu videoları Twitter hesabından paylaşan Trump'a ise sosyal medya üzerinden tepki gösterildi.

Eşi olan milletvekili Jo Cox, "Britain First" diye bağıran aşırı sağcı biri tarafından öldürülen Brendan Cox, bu hareketi kınadığını açıkladı.

Kendisinin Trump'ın arkadaşı olduğunu söyleyen sunucu ve gazeteci Piers Morgan ise "Doğruluğu teyitlenmeyen ve Britain First'in paylaştığı, ırkçı ve aşırı sağcı videoları yayımlayarak ne yaptığını sanıyorsun? Bu deliliği DURDUR ve paylaşımlarını geri al" dedi.

İngiltere'deki Müslüman Konseyi ise İngiliz hükümetinden bu yorumlara mesafe koymasını talep etti.

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