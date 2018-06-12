Trump ve Kim'den tarihi el sıkışma anı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede el sıkışarak nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlattı.

Kim ve Trump, Sentosa Adası'nda ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde birbirlerine doğru yürüdü ve kuvvetlice birbirlerinin elini sıkarak basına poz verdi.

İkili son 18 ay içinde inişli çıkışlı bir ilişki sergiledi. Karşılıklı açıklamalar, hakaretlerden savaş tehditlerine kadar uzandı.

Washington, görüşmenin Kim'in nükleer silahlanma projesini sonlandıracağı bir sürecin başlangıcı olması beklentisini taşıyor. Bazı yorumcularsa Kim'in propaganda için görüşmeleri kullandığını söylüyor.

- Getty Images

Lüks Capella otelinde düzenlenen zirve Kuzey Kore'nin bir lideri ile görevdeki bir ABD Başkanı'nı da ilk kez bir araya getirdi.

Ortak basın açıklamasında yan yana oturan ikili, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Trump açıklamasında, "Harika hissediyorum. Çok iyi bir görüşme gerçekleştireceğiz ve son derece başarılı geçecek" ifadelerini kullandı.

- AFP

Kim ise, "Bu noktaya gelmek kolay değildi... Önümüze engeller çıktı ama buraya gelebilmek için onları aştık" diye konuştu.

Tercümanlar eşliğinde yapılan ikili görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Trump-Kim ikilisi daha sonra danışmanlarıyla beraber öğlen yemeğine oturdu.

Şimdi ne olacak?

Kim yerel saatle 14:00'de (TSİ ile 08:00) Singapur'dan ayrılacak.

Dolayısıyla ikili görüşmeye ilişkin detayları öğrenmek kısa vadede pek de mümkün görünmüyor.

Medyada yer alan haberlere göre, iki taraf da anlaşmaya yanaşmaktan uzak.

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