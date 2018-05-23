Trump ve Kim Jong-un zirvesi 'büyük ihtimalle' ertelenebilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek ay gerçekleşmesi planlanan görüşmenin "büyük ihtimalle" ertelenebileceğini açıkladı.

Trump, tarihi zirvenin gerçekleşebilmesi için Kuzey Kore tarafının bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini de söyledi.

ABD Başkanı, Kuzey'e görüşme için hangi şartların sunulduğunu açıklamadı. Bu yöndeki soruya ise, "nükleer silahsızlanma kesinlikle gerçekleşmeli" yanıtını verdi.

Trump bu açıklamaları Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında yaptı.

Tehlikeye giren zirve ile ilgili Kuzey Kore'den de, "eğer ABD tek taraflı silahsızlanmada ısrar ederse görüşmenin iptal edileceği" açıklaması geldi.

Trump - Kim Jong-un görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu.

Kuzey Kore'nin Mayıs ayı içinde ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla bir nükleer deneme tesisini "iyi niyet adımı olarak" kapatacağını ilan etmişti.

Trump tam olarak ne söyledi?

Trump, Güney Kore lideri ile bir araya geldiği toplantı sırasında gazetecilere, "ne olacağını göreceğiz" dedi ve şunları kaydetti:

"Bizim kesin bazı şartlarımız var ve sanırım bunları elde edeceğiz ama elde edemezsek görüşme de olmaz.

"Anlaşmalar çok belirsiz olabilir. Bazen "kesin" dediğimiz görüşmeler, gerçekleşmezler. Asla gerçekleşme ihtimali olmayan görüşmelerin ise yapıldığı olmuştur. Hem de son derece kolayca"

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Durum nasıl olası iptal noktasına geldi?

Kuzey Kore, Güney ile yüksek seviyeli toplantıları iptal etti ve iptalle ilgili olarak Güney Kore ile ABD arasındaki askeri tatbikatları gerekçe gösterdi. Bunların işgal provası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Kuzey, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sözleri için de tepki açıklaması yaptı.

Bolton Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında 'Libya modelinin' kullanılabileceğini söylemiş, Kuzey Kore yönetimi buna sert tepki göstermişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmış ve sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından öldürülmüştü.

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un Libya modeli açıklamasını ise sahiplenmedi.

- Reuters

Singapur zirvesi neden çok önemli?

Sorunu yakından izleyen uzmanlar, iki liderin de zirvenin gerçekleşmesi konusuna çok fazla siyasi yatırım yaptığı görüşünü dile getiriyor.

Ancak Pyongyang'ın atacağını açıkladığı nükleer silahsızlanma adımlarının Washington'un "doğrulanabilir, geri döndürülmez ve kapsamlı" adım taleplerini karşılamayabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kore bu hafta içinde bir nükleer tesisini kapatacağını açıklamış bu olay için yabancı gazeteciler ülkeye davet edilmişti. Ancak Wonsan kentine yapılacak bu medya ziyaretinin "kötü hava koşulları" nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Davet edilen gazeteciler arasında batı medyasından isimlerin yanında Çin ve Rus gazeteciler de bulunuyordu.

Ülkenin kuzey doğusundaki bu tesisin ülkenin ana nükler nükleer tesisi olduğu düşünülüyor.

Dünyadaki tek aktif nükleer test alanı olduğu ifade edilen bölgedeki testler, Mantap Dağı'ndaki tünellerde gerçekleşiyor.

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