Trump ve Kim Jong-un zirvesi 'büyük ihtimalle' ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek ay gerçekleşmesi planlanan görüşmenin "büyük ihtimalle" ertelenebileceğini açıkladı.
Trump, tarihi zirvenin gerçekleşebilmesi için Kuzey Kore tarafının bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini de söyledi.
ABD Başkanı, Kuzey'e görüşme için hangi şartların sunulduğunu açıklamadı. Bu yöndeki soruya ise, "nükleer silahsızlanma kesinlikle gerçekleşmeli" yanıtını verdi.
Trump bu açıklamaları Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında yaptı.
Tehlikeye giren zirve ile ilgili Kuzey Kore'den de, "eğer ABD tek taraflı silahsızlanmada ısrar ederse görüşmenin iptal edileceği" açıklaması geldi.
Trump - Kim Jong-un görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu.
Kuzey Kore'nin Mayıs ayı içinde ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla bir nükleer deneme tesisini "iyi niyet adımı olarak" kapatacağını ilan etmişti.
Trump, Güney Kore lideri ile bir araya geldiği toplantı sırasında gazetecilere, "ne olacağını göreceğiz" dedi ve şunları kaydetti:
"Bizim kesin bazı şartlarımız var ve sanırım bunları elde edeceğiz ama elde edemezsek görüşme de olmaz.
"Anlaşmalar çok belirsiz olabilir. Bazen "kesin" dediğimiz görüşmeler, gerçekleşmezler. Asla gerçekleşme ihtimali olmayan görüşmelerin ise yapıldığı olmuştur. Hem de son derece kolayca"
Kuzey Kore, Güney ile yüksek seviyeli toplantıları iptal etti ve iptalle ilgili olarak Güney Kore ile ABD arasındaki askeri tatbikatları gerekçe gösterdi. Bunların işgal provası olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Kuzey, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sözleri için de tepki açıklaması yaptı.
Bolton Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında 'Libya modelinin' kullanılabileceğini söylemiş, Kuzey Kore yönetimi buna sert tepki göstermişti.
Eski Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmış ve sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından öldürülmüştü.
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un Libya modeli açıklamasını ise sahiplenmedi.
Sorunu yakından izleyen uzmanlar, iki liderin de zirvenin gerçekleşmesi konusuna çok fazla siyasi yatırım yaptığı görüşünü dile getiriyor.
Ancak Pyongyang'ın atacağını açıkladığı nükleer silahsızlanma adımlarının Washington'un "doğrulanabilir, geri döndürülmez ve kapsamlı" adım taleplerini karşılamayabileceği belirtiliyor.
Kuzey Kore bu hafta içinde bir nükleer tesisini kapatacağını açıklamış bu olay için yabancı gazeteciler ülkeye davet edilmişti. Ancak Wonsan kentine yapılacak bu medya ziyaretinin "kötü hava koşulları" nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Davet edilen gazeteciler arasında batı medyasından isimlerin yanında Çin ve Rus gazeteciler de bulunuyordu.
Ülkenin kuzey doğusundaki bu tesisin ülkenin ana nükler nükleer tesisi olduğu düşünülüyor.
Dünyadaki tek aktif nükleer test alanı olduğu ifade edilen bölgedeki testler, Mantap Dağı'ndaki tünellerde gerçekleşiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.