Trump 'yakışıklı ve zayıf' dedi, Kim böyle tepki verdi!

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki tarihi zirve sona erdi.

Zirveden geriye kalan ilginç anlardan biri de Trump'ın yemek öncesi fotoğrafçılara yaptığı şaka oldu.

Kim Jong Un ile masaya oturmadan önce fotoğrafçılara seslenen ABD Başkanı, "Millet fotoğrafımızı çekmek istemez misiniz? Böylece hoş, yakışıklı ve zayıf görünürüz? Harika." ifadelerini kullandı.

Trump'ın fotoğrafçılara yaptığı esprinin ardından Kim Jong Un'un yüz ifadesi dikkat çekti.

İki lider yemekte masanın ortasına karşılıklı oturdu. Trump'ın yanında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders da yer aldı.

— Shahjahan Khurram (@91Shahji) June 12, 2018

Trump ve Kim'in bir araya geldiği çalışma yemeğinde, avokado salatasıyla servis edilen geleneksel karides kokteyli, ballı, yeşil limonlu sos ve taze ahtapotlu yeşil mango salatası, Kore usulü doldurulmuş salatalık, brokoli ve kırmızı şarap sosuyla servis edilen sığır eti, kızarmış pirinçli tatlı-ekşi soslu et, turp ve Asya sebzeleri ile servis edilen soya ile pişirilmiş morina balığı yer aldı.

Liderlere tatlı olarak çikolatalı ganaj pasta, vişne soslu vanilyalı dondurma ve tropezienne ikram edildi.

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