Trump yen FED Başkanı'nı açıklamaya 'çok yakın'

Trump, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Oval Ofis toplantısından hemen önce bir gazetecinin sorusuna karşılık zamanlamadan bahsetti, ancak bu konuda ayrıntıya girmedi.

Konu hakkında bilgiye sahip kaynakların Perşembe günü verdiği bilgiye göre, Yellen'ın ardından tüm adaylarla mülakatın ardından, Trump'ın en yakın danışmanları onu Taylor ya da Powell'a yöneltmeye çalışıyorlar.

Beyaz Saray, Başkan'ın Fed için adayını Asya ziyaretine başlayacağı 3 Kasım'dan önce belirleyeceğini kaydetti. Fed Başkanı Janet Yellen'ın görev süresi Şubat ayında doluyor.

Trump'ın Fed adayları için kısa listesinde, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Gary Cohn ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh da yer alıyor.