Trump, Yeni Zelanda başbakanını Trudeau'nun eşiyle mi karıştırdı?

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, ABD başkanı Trump'ın, kendisini Justin Trudeau'nun karısıyla karıştırdığı hakkında haber yapılmasının ardından, Donald Trump ile görüşmesi hakkında dedikodu yaptığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
The Guardian'ın haberine göre, Ardern, geçen hafta Vietnam'daki Doğu Asya zirvesindeki detayları daha sonra halka açık şekilde anlatan bir arkadaşına anlattığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.
Komedyen arkadaşı Tom Sainsbury, bir radyo yayınında Ardern'in'in Trump'ın "gerçek yaşamda turuncu olmadığını" ve kim olduğu hakkında şaşkınlık yaşamış olduğunu söylediğini açıkladı.
Sainsbury: "Ardern, Donald Trump'un Justin Trudeau'nun karısı olduğunu sanarak karışıklık yaşadığını söyledi." dedi.
Ardern, bu açıklamanın sorulması üzerine, konunun "diplomatik bir olaya" dönüştürülmesini istemediğini, sahne arkasında yaşanan her şeyi tartışmak istemediğini söyledi. Ancak başbakan, resmi olarak Trump'a tanıtıldığı zaman, kim olduğunu biliyor gibi geldiğini vurguladı.
"İkinci bir kişi böyle bir şey olduğunu gözlemlediğini söyledi, ancak kesinlikle Başkan Trump'un kendisiyle etkileşime girdiğimde beni karıştırmadığı anlaşılıyordu. Ancak bunu başkası gözlemledi" dedi.
"Bir çemberin ortasındayım, başkasıyla görüşüyorum, tüm konuşmayı dinlemedim, hatalı benzerlik olduğuna inandıkları görüşündelerdi, bunu kimseye söylemedim. Ardından, Donald Trump'a tanıtıldığımda aldığım etkileşim kim olduğumu bildiği yönündeydi" açıklamasında bulundu.
"Tom benim yakın bir arkadaşım. Onunla bir hikaye paylaştım, o da başkalarıyla paylaştı, döngülerin nasıl olduğunu görebiliyorum, bu saçma bir konu. Biraz komik bir hikayeydi, diplomatik bir olaya neden olmak istemiyorum. Sanırım hikayeyi asla anlatmamalıydım" dedi.
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