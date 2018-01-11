Dünya İran ile P5+1 ülkeleri arasında üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmanın akıbetini merak ederken, bugün Avrupa'da gerçekleşen zirveden ABD'ye karşı mutabakat çıktı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Brüksel'deki görüşmelerinin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ortak basın toplantısı düzenledi.
Bugünkü görüşmelerinin ana gündem maddesinin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olduğunu ifade eden Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve AB'nin JCPOA'nın korunması konusunda kararlı olduğunu belirtti.
"AB, anlaşmaların tam ve etkin biçimde uygulanmasına bağlılığını sürdürmektedir." diyen Mogherini, nükleer yaptırımların kaldırılmasının İran ile ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu katkı yapacağından emin olunması gerektiğini kaydetti.
Mogherini, Zarif ile görüşmede İran'da son dönemde yaşanan gelişmelerin de ele alındığını söyledi.
"JCPOA'YA BİR ALTERNATİF GÖRMÜYORUZ"
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da ülkesinin JCPOA'nın tam olarak uygulanması konusundaki hassasiyetini dile getirerek, "JCPOA'ya bir alternatif göremiyoruz. Dolayısıyla tüm taraflar anlaşmaya sadık kalmalı." dedi.
İran'ın anlaşmanın hükümlerine bağlılığını sürdürdüğünü belirten Le Drian, anlaşmanın bozulması için herhangi bir neden göremediklerini ifade etti.
Le Drian, nükleer anlaşma dışında İran ile bazı görüş ayrılıklarının olduğu ancak bunun JCPOA'ya bağlı kalınmasına engel teşkil etmediği değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran nükleer anlaşmasının korunmasında kararlı olduklarının altını çizdi.
Dünyada bazı ülkelerin nükleer silah geliştirme çabasının özellikle yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Gabriel, "Diplomatik girişimlerle nükleer silahların geliştirilmesinin engellenmesinin mümkün olduğu mesajının verilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde çok tehlikeli bir mesaj yayılır." diye konuştu.
"AB, İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINA DEĞER VERİYOR"
Görüşmelerin önemine değinen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da AB'nin İran nükleer anlaşması konusunda ortak bir tutum sergilediğini aktardı.
Johnson, AB'nin, İran nükleer anlaşmasına değer verdiğini, bu anlaşmayı önemli diplomatik başarı olarak değerlendirdiğini ve İran'ın anlaşma hükümlerini yerine getirdiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
İran nükleer anlaşmasına uluslararası destek verilmesinin önemine dikkati çeken Johnson, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak İran'ın bölgedeki krizlerin çözümüne nasıl katkı sağlayabileceği konularının da ele alınması gerektiğini kaydetti.
Johnson, "İranlıların askeri nükleer kapasitesini geliştirmesini engelleyecek bir alternatif kimse tarafından sunulmamıştır." dedi.
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