ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Kore adasının nüklerden arınma süreci üzerine görüşmek üzere başkent Pyongyang’na geldi.

Geçtiğimiz sene Kuzey Kore Lideri Kim Jong- un’ “Little Rocket Man” (Küçük Roket Adam) olarak adlandıran ABD Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte Kim Jong-Un’a Elton John’un “Rocket Man” isimli albümünü hediye edilmek üzere gönderdiği öğrenildi.

Trump geçen yıl yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kore Lideri hakkında “Little Rocket Man” ifadelerini kullanarak, “Dışarıda her yeri bombalayan bir roket adamımız var, Bu ‘Roket Adam’ yıllar önce halledilmeliydi, bu güne kalmamalıydı, ama biz bunu halledeceğiz, çünkü etmek zorundayız. ‘ Küçük Roket Adam’, halledeceğiz, çünkü başka seçeneğimiz yok” demişti.