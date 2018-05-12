ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağı hafta büyük hafta. Herkesi tebrik ederim" ifadesini kullandı.

Öte yandan, "ABD Büyükelçiliği" ifadeleri kullanılarak cadde ve sokaklara İbranice, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde levhalar yerleştirilmişti.

KUDÜS'E TRUMP YERİNE KIZI GİDİYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail Büyükelçiliği binasının açılışına, başkan yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın öncülüğündeki delegasyonun katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesi günü Kudüs'te açılacak elçilik için düzenlenecek törende Trump yer almayacak. Tamamı Yahudi dinine mensup olan delegasyona Sullivan öncülük ederken, Trump'ın aynı zamanda danışmanı olan kızı Ivanka Trump ile damadı ve başdanışmanı olan Jared Kushner'in de yer alacağı ifade edildi. Delegasyonda ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da bulunacak. Trump'ın İsrail ile yakın ilişkilerinde önemli yer tutan kızı ile damadının isimlerinin delegasyonda olması dikkat çekti. Kendisi de Yahudi olan Kushner, Tel Aviv ilişkilerinde etkili rol oynamıştı.

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